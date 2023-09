A máquina de lavar é um dos eletrodomésticos mais queridinhos pelas pessoas, não é verdade?

O item quebra um galho em casa e facilita muito a vida de qualquer um. Afinal, basta deixar as roupas sujas lá dentro, que, em alguns minutos, estarão limpas e prontas para serem usadas novamente!

A questão é que por ser intuitiva demais, muita gente acha que basta colocar tudo lá dentro que funcionará perfeitamente.

O único porém é que certas coisas podem se danificar dentro do eletrodoméstico, ou pior, sua própria máquina de lavar em si pode ter seu sistema comprometido.

6 tipos de peças que não devem ser colocadas na máquina de lavar:

1. Sapatos delicados

Começando nossa lista, muitas pessoas usam a máquina de lavar roupa para lavar alguns sapatos, principalmente tênis e calçados mais resistentes.

Mas a questão é que alguns sapatos mais delicados, como as sapatilhas, podem acabar danificando dentro do eletrodoméstico. O ideal é lavá-los à mão.

2. Bonés

A sua máquina de lavar roupas vai danificar brutalmente o seu boné e até mesmo deformá-lo.

No lugar de colocá-lo dentro do eletrodoméstico, o ideal é lavar os bonés à mão com água e sabão natural, tentando espremê-los sem danificá-los.

3. Sutiã

Se você costuma lavar os sutiãs na máquina, pare imediatamente.

Os ciclos pesados de lavagem danificam as armações de metal, podendo ficar deformados. Mais uma vez opte por levá-los à mão.

4. Roupas esportivas

Acredite se quiser, mas as roupas esportivas perdem sua eficiência quando são lavadas na máquina de lavar, por conta das altas temperaturas.

Vale destacar que esses itens devem ser lavados logo depois do treino, evitando de usar amaciante da roupa, porque ele bloqueia os fios da roupa e impede a eliminação do suor.

5. Almofadas

Infelizmente, a máquina de lavar roupas não é uma aliada das almofadas na hora das lavagens.

Na grande maioria dos casos, os ciclos fortes do aparelho acabam danificando o tecido, costuras e forro dos itens.

6. Lavar roupas muito sujas

Por fim, jamais coloque na sua máquina peças de roupa com pedaços de sujeira, como terra ou manchas de comida.

O ideal seria preparar a roupa antes de entrar na máquina, fazendo uma pré-lavagem.

