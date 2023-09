Anápolis terá curso gratuito de criação de suculentas; participantes ganharão mudas

No próximo domingo (10), Anápolis irá receber a 5ª edição da Expoflora, evento dedicado à exposição de cactos e suculentas.

A exposição será realizada no Feirão do IAPC, a partir das 09h até 17h, e contará com produtores tanto do município quanto convidados vindos de fora.

Durante a Expoflora, serão realizadas duas palestras. A primeira delas, prevista para começar às 10h, será uma Oficina de Cuidados e Multiplicação de Suculentas, ministrada por Irene Cavalcante, do canal Café com Plantas e Arte.

A segunda será às 14h, com a temática “Como ganhar uma renda extra com suculentas”, ministrada por Tamar Eunice, da BellaCor Suculentas.

Na palestra, também serão repassadas dicas de como cuidar para que as plantas cresçam saudáveis. Quem participar irá levar uma muda para casa, sem custos adicionais.

A entrada é gratuita e os visitantes poderão comprar as próprias suculentas, cactos e outras espécies que forem comercializadas durante a exposição.

Assim, todos os que fizerem uma compra irão participar de um sorteio, onde poderão concorrer a mais uma mudinha, sem pagar nada a mais.