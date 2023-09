Com sua vasta extensão territorial e diversidade cultural, o Brasil é um país que se torna uma terra repleta de cidades vibrantes e com características únicas.

Cada uma delas têm sua própria narrativa, ritmo de vida e, muitas vezes, são carinhosamente apelidadas por habitantes por nomes ou características que refletem suas especificidades históricas, geográficas ou até mesmo de estilo de vida.

Devido a tanto engajamento de moradores e turistas com as cidades brasileiras, o Ministério do Turismo divulgou uma lista mostrando alguns apelidos carinhosos que algumas capitais do Brasil receberam.

Divulgado os apelidos de 6 capitais brasileiras: nem todos que moram nelas sabiam:

1. Goiânia (GO) – “Capital do Cerrado”

O apelido se deu pelo município possuir mais de 300 espécies nativas e exóticas de fauna e flora, além também de 30 parques e bosques que cercam a população.

Goiânia é uma cidade considerada acolhedora, com habitantes de coração e sotaque “gostosos”, além de ser muito arborizada e visualmente construída com bastante verde.

2. Salvador (BA) – “Cidade da Alegria”

Salvador, na Bahia, é conhecida como a “Cidade da Alegria” devido à sua energia contagiante, música envolvente e carnaval extravagante.

Suas praias ensolaradas e a cultura afro-brasileira fazem dela um lugar verdadeiramente único (ponto final)

3. Natal (RN) – “Cidade do Sol”

É conhecida como a “Cidade do Sol” devido ao seu clima ensolarado durante a maior parte do ano. São cerca de 120 dias intensos de sol brilhando.

O sol forte e as belas praias de Natal atraem turistas de todo o Brasil e do mundo, que buscam desfrutar do sol e das águas quentes do oceano Atlântico.

A combinação de sua localização geográfica, clima e atrativos turísticos faz de Natal a “Cidade do Sol”, proporcionando aos visitantes a oportunidade de desfrutar de dias ensolarados e canteiros de areia deslumbrantes ao longo do ano.

4. Belo Horizonte (MG) – “Cidade Jardim”

A capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, é carinhosamente chamada de “Cidade Jardim” devido aos seus belos parques, praças e áreas verdes.

É um ótimo refúgio para os amantes da natureza e da tranquilidade.

5. Curitiba (PR) – “Cidade Sorriso”

Esse destino fica no Sul do país e ganhou esse apelido pelo jeito acolhedor e amigável de ser com moradores e visitantes.

As atrações turísticas também arrancam sorriso dos frequentadores

Curitiba também é conhecida como “Cidade Ecológica” devido às suas iniciativas de preservação ambiental e áreas verdes.

E também como “Cidade Modelo” por conta de suas inovações urbanas e planejamento urbano.

6. Manaus (AM) – “Paris dos trópicos”

A cidade recebeu esse apelido por conta de seus requintados tesouros reconhecidos internacionalmente.

Ela também é famosa por conta de suas estruturas físicas de tirar o fôlego, como por exemplo, o Teatro Amazonas, um dos símbolos mais marcantes da capital.