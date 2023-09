Conheça o país que é tão incrível quanto às Maldivas e custa bem mais barato visitar

Alguns destinos chamam atenção de turistas pela história, construções impressionantes ou estilo de vida dos moradores. Zanzibar, composto por pequenas ilhas, possui uma beleza natural tão deslumbrante que é capaz de ser a principal atração.

O arquipélago onde nasceu o cantor Freddie Mercury pertence a Tanzânia, país localizado entre Quênia e Moçambique. Dividido entre Pemba e Unguja, sendo a última a mais turística, brasileiros precisam de visto para conhecer o local.

Embora seja longe, a viagem vale a pena, visto que o real vale aproximadamente 500 vezes a moeda local, o tanzanian shilling. Por lá, os idiomas oficiais são o suaíli e o inglês. Inclusive, acredita-se que foi onde nasceu a famosa frase “hakuna matata” de Rei Leão, que significa “sem problemas” em suaíli.

Stone Town é a cidade principal do arquipélago, localizada no centro de Unguja. A cidade é histórica e, portanto, é popular pela arquitetura. Como foi um centro do comércio de escravos, possui influências africanas, árabes e europeias.

No entanto, o que torna Zanzibar tão atraente são as praias paradisíacas, banhadas pela água azul-turquesa do Oceano Índico e que parecem se encontrar nas Maldivas. A praia de Nungwi é uma das mais famosas, onde é possível encontrar bastante movimento de turistas por causa da presença de resorts e casas noturnas badaladas.

Já a praia de Nakupenda se localiza no meio do oceano e possui um restaurante de frutos de mar para aproveitar a comida local. Outros destinos amados são Pingwe Beach, Mnemba Island e o zoológico de Cheetah’s Rock.

Culinária

A localização estratégica do arquipélago faz com que seja um caldeirão de culturas. Por exemplo, um prato popular é biryani, com origens no Oriente Médio e partes da Índia, sendo um arroz cozido com carne ou peixe curry.

Outros pratos típicos são curry de polvo, mandazi (rosquinha), mishkaki (espetinhos) e chips mayai (batata frita com ovo).