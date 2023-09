Armado com faca, homem faz passageira refém durante assalto a ônibus

Uma passageira foi feita refém por um assaltante dentro de um ônibus na noite deste sábado (09) em Samambaia Norte, no Distrito Federal.

De acordo com informações de passageiros, o suspeito anunciou o crime durante o trajeto, em posse de uma faca. Ainda, um dos ocupantes do veículo teria tentado desarmar o indivíduo, sem sucesso, e acabou se ferindo no processo.

Em seguida, o homem tomou uma idosa como refém, segurando-a por trás e ameaçando-a constantemente.

Nas imagens registradas, é possível ver o homem claramente exaltado, chegando a encostar a faca por diversas vezes na vítima.

A Polícia Militar (PM) esteve presente no local, negociando para que a passageira fosse liberada em segurança.

Após mais de uma hora, com a situação se tornando cada vez mais delicada, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) atirou bombas de efeito moral no veículo, rendendo o assaltante e liberando a refém.

Atiradores de elite também foram posicionados próximo ao local, porém nenhum disparo necessitou ser feito.