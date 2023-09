Vídeo mostra estado de homem atingido com garrafa na cabeça durante ‘briga de bar’ em Anápolis

Um caso curioso tem chamado a atenção em Anápolis, após um homem, de 37 anos, ficar bastante machucado durante briga na porta de uma distribuidora.

Conforme apurado pelo Portal 6, o caso ocorreu por volta das 02h deste sábado (09), no bairro Maracanãzinho.

Após um desentendimento com um outro homem, a vítima acabou sendo agredida com uma garrafada na cabeça, o que acabou deixando um corte profundo no local.

Quando a polícia chegou à distribuidora, o indivíduo sangrava bastante. Em vídeo, é possível ver o intenso fluxo de sangue, que escorria até a calçada do estabelecimento.

Os policiais tentaram descobrir o que tinha acontecido e os motivos para a briga ter ocorrido. No entanto, o homem estava visivelmente embriagado e não quis elucidar as perguntas.

“Eu não sei, não sei. Não o conheço [autor das agressões]”, afirmou ele.

O local conta com câmeras de segurança, porém – segundo os funcionários – eles não teriam acesso ao sistema de monitoramento.

Após a chegada das autoridades, o homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança, onde recebeu atendimento médico.

Agora, o caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).