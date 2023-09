Após namorado se assumir gay, mulher conta proposta tentadora que ele fez; veja

A revelação sobre a verdadeira sexualidade do parceiro não foi a única surpresa que uma mulher, de identidade não revelada, teve durante uma conversa com o companheiro. Isso porque, ao longo do bate-papo, a jovem acabou sendo surpreendida com uma proposta pra lá de tentadora vinda do rapaz.

Toda a história foi compartilhada no sábado (09) em um vídeo no perfil do TikTok “Dexterquiz” e já conta com mais 393 mil visualizações.

Inicialmente, na gravação, é mostrado um diálogo entre a mulher e uma amiga. Logo no começo da conversa, a jovem revela que o namorado se assumiu homossexual.

No bate-papo, ela conta que estava estranhando o comportamento do companheiro, que passou a evitá-la nos últimos dias. Cansada da situação, a mulher afirma que decidiu confrontá-lo sobre o ocorrido – momento em que descobriu a verdade.

“Ai eu perguntei o que tava rolando e ele se assumiu. Disse que tá comigo por pressão da família, que já estavam desconfiando dele e ele quis colocar um ponto final”, escreveu.

Mas a história não parou por aí. Ao ser questionada pela amiga sobre o desfecho da relação, ela então revela uma proposta ousada que o namorado teria ofertado a ela, mesmo após revelar ser gay.

“Ele sugeriu da gente manter essa fachada e ficar com quem quiser no sigilo”, disse.

Embora afirme que não tenha aceitado o pedido, a mulher diz na conversa que se sente ‘tentada’ em acatar a oferta uma vez que nutre um carinho especial pela família do companheiro.

