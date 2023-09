Concurso público em Goiás oferece quase 100 vagas e salários de até R$ 9,2 mil

A Prefeitura de Cumari lançou o edital para um concurso público que possui vagas para diferentes cargos e níveis de escolaridade.

São 85 oportunidades, mais formação de cadastro de reserva, para candidatos que tenham ensino fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior.

As inscrições poderão ser feitas de forma pelosite da Ganzaroli Concursos, empresa organizadora do certame, entre os dias 16 de outubro e 12 de novembro de 2023. O valor da taxa varia entre R$ 70, R$ 75, R$ 80 e R$ 130.

Há cargos pedreiro, ajudante geral, cozinheiro, coveiro, soldador, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de lavanderia, recepcionista, odontólogo, psicólogo, entre outros.

Todos os candidatos serão submetidos a prova objetiva. Para alguns cargos, haverá análise de títulos, prova prática, teste de aptidão física e redação.

Entre os requisitos para a participação no certame, estão: ter idade mínima de 18 anos e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para os candidatos do sexo masculino).

Os candidatos selecionados terão uma remuneração que podem variar entre R$ 1.324,07 e R$ 9.214,48, a depender do cargo escolhido.

Mais informações estão disponíveis no edital.