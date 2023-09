Confira programação completa do Congresso Integração Fé e Aprendizagem

A Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA), através da Capelania Institucional, recebe nos dias 05 e 06 de outubro de 2023 o I Congresso Integração Fé e Aprendizagem. O evento é promovido pela Associação Educativa Evangélica (AEE).

A abertura do Congresso está marcada para às 18h do dia 05 de outubro. Em seguida acontece uma palestra com o tema: Como chegamos até aqui? Depois os participantes ouvem alguns testemunhos e se reúnem em grupos para discussão.

No dia 06 de outubro, o evento começa bem cedo, às 8h. Ainda pela manhã, participam de mais uma palestra: Princípios básicos da Integração e se reúnem em grupos de estudos. Após o almoço, acontecem as palestras: Passos para implementar a IFA, O valor e Papel dos Professores e Integração: quem e por que?

Os participantes ainda ouvirão vários testemunhos e participarão ativamente com questionamentos e debates. O congresso está previsto para terminar às 20h do dia 06 de outubro.

O Congresso

O Congresso possui o apoio da Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas – ABIEE e do International Council for Higher Education (Conselho Internacional para a Educação Superior – ICHE). A expectativa é grande para a participação de Kevin Mannoia, presidente da ICHE.

A iniciativa ocorre em meio às discussões sobre a Integração da fé e aprendizagem no seio da UniEVANGÉLICA. Nos últimos anos, houve intensa formação de professores e demais representantes do corpo acadêmico, com atividades que incluíram encontros, reuniões, acampamentos e estudos aprofundados que fortaleceram a proposta.

A ideia do evento é, dentre outras possibilidades, compartilhar experiências com a comunidade acadêmica nacional e internacional. Nesse sentido, as discussões que serão levantadas têm ainda como meta iniciar no Brasil um movimento onde os princípios e valores da fé cristã estejam integrados e permeando os pensamentos, falas e ações de professores, coordenadores e gestores de instituições de ensino superior cristãs.

Pessoas de todo o Brasil, demais países da América Latina e ainda de nações africanas são esperadas para o I Congresso Integração Fé e Aprendizagem, que deverá reunir mais de 400 pessoas no Ginásio Poliesportivo da UniEVANGÉLICA. Apesar de ser voltado ao ensino superior, o evento é aberto para diretores e professores de escolas e colégios do Brasil.

Programação

Quinta-feira, 05 de outubro

16h – Check-in

18h – Boas Vindas

Palestra 1: Como chegamos até aqui?

Palestra 1: 19h – Testemunho

Palestra 2: Integração: O que e por que?

Palestra 2: Integração: O que e por que? 20h – Jantar

Testemunho

Grupos para discussão: perguntas escritas direcionadas

Sexta-feira, 07 de outubro

8h – Testemunho

Palestra 3: Princípios básicos da Integração

Palestra 3: 9h – Grupos para discussão: perguntas direcionadas

Coffee break

Palestra 4: Recursos disponíveis para viver Integração

Coffee break Palestra 4: 10h – Bate papo com Grupos Específicos (líderes de instituições, reitores e pró-reitores, capelães, professores e gestores e escolas)

12h – Almoço

13h30 – Boas Práticas

16h – Palestra 5: Passos para implementar a IFA

18h – Testemunho

Palestra 6: O valor e papel dos professores

Palestra 6: 19h – Testemunho

Palestra 7: Integração: Quem e por que?

Palestra 7: 20h – Fala de parceiros

Gratidão

Um convite especial!

Pesquisa QRCode: sobre o congresso e o que cada um fará ao voltar?

Congresso de Integração Fé e Aprendizagem

Data: 5 e 6 de outubro

Local: Ginásio Poliesportivo da Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA – Av. Universitária Km. 3,5 – Cidade Universitária – Anápolis – GO CEP: 75083-515

Para inscrições, basta acessar o site clicando aqui.