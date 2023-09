Casal flagrado fazendo sexo na rua em Anápolis pode pegar até 1 ano de prisão

Um casal, flagrado fazendo sexo no meio da rua em Anápolis, pode acabar amargando uma pena de 01 ano de prisão, caso sejam condenados.

Conforme apurado pelo Portal 6, o caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (15) e foi filmado por um morador que passava pelo Residencial dos Trabalhadores.

O autor das imagens se deparou com uma caminhonete parada no meio do cruzamento entre a rua RT-A e a rua RT-2.

Ao passar pelo veículo, ele visualiza a dupla, transando na parte da frente da cabine do automóvel.

Apesar de estarem “alegrinhos” no vídeo, a prática de atos sexuais em espaços públicos é considerado um crime, tipificado pelo artigo 233 do Código Penal Brasileiro (CPB).

A pena para quem for flagrado cometendo esse delito pode variar entre 03 meses a 01 ano de detenção, ou pagamento de multa.