Avião do Estado fará o traslado de goianos vítimas de queda de aeronave, anuncia Caiado

Um avião de Goiás está sendo enviado ao Amazonas para cuidar do traslado dos corpos dos goianos que foram vítimas do trágico acidente com uma aeronave de pequeno porte, ocorrido no município amazonense de Barcelos neste sábado (16).

O governador Ronaldo Caiado (UB) teve uma reunião com o governador do Amazonas, Wilson Lima (UB), para que, juntos, pudessem organizar todos os trâmites necessários.

Para que pudesse encaminhar um avião ao local do acidente para buscar os corpos, Goiás precisou conquistar uma autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Após passar por todos os trâmites exigidos para o processo, a previsão é de que a aeronave possa pousar em Manaus ainda neste domingo (17).

Por meio de uma publicação nas redes sociais, Caiado lamentou a tragédia e informou que segundo o governador amazonense, uma equipe de peritos já está em Barcelos ajudando na preparação dos corpos.

“É importante que os familiares das vítimas atentem-se aos procedimentos legais necessários para a liberação dos corpos. Para isso, tanto o Saeg quanto o nosso Corpo de Bombeiros estão à disposição para ajudar no que for necessário”, destacou no post.

“Todos nós lamentamos muito esta tragédia. O Governo de Goiás está de prontidão para auxiliar no que for necessário neste momento tão difícil. Contem conosco”, completou.

Ao todo, a queda da aeronave de pequeno porte tirou a vida de 14 pessoas, incluindo cinco goianos que estavam junto aos demais passageiros para uma viagem de pesca esportiva.