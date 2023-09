FÁBIO PESCARINI, SP – O capotamento de um ônibus fretado em Parelheiros, no extremo sul da cidade de São Paulo, deixou uma pessoa morta e 32 feridos, na tarde deste domingo (17).

Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas foram socorridas em estado grave –inicialmente, a informação era de quatro feridos graves e 16 leves.

A corporação informou ter enviado 12 viaturas para o local.

O resgate contou também com apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar, além de ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A morte de um dos ocupantes do veículo foi confirmada pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) no início da noite deste domingo. O perfil da vítima não foi informado.

O acidente ocorreu por volta das 15h na estrada do Jaceguava, em um local chamado de Curva do Maluf. Conforme os bombeiros, o ônibus bateu em uma árvore, antes de capotar.

As vítimas socorridas foram levadas para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Parelheiros, para os hospitais municipais de Parelheiros e do M’ Boi Mirim, para o Hospital Geral de Pedreira –todos na zona sul–, para o Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital, e para a UPA de Mogi Guaçu, na região metropolitana.

Questionada sobre o estado das pessoas socorridas, as secretarias municipal e estadual da Saúde ainda buscavam informações até a publicação desta reportagem.

De acordo com testemunhas que acompanharam o resgate, os passageiros do ônibus voltavam de um evento na sede da Igreja Messiânica, no Jardim Casa Grande, próximo a Parelheiros.

Segundo a SPTrarns, que administra o transporte público municipal, uma linha de ônibus urbano teve de ser desviada, a 6L10-41 – Messiânica-Terminal Varginha.

A SSP afirma que o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados. A ocorrência será apresentada no 101º Distrito Policial (Jardim Imbuais).

Em outro acidente, na madrugada deste domingo, um ônibus da Viação Águia do Sul caiu em um vão na rodovia SP-340, na região de Campinas (SP), e causou ferimentos leves em ao menos 23 pessoas.