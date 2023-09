Mulher faz teste de DNA com namorado e resultado deixa todos preocupados

Um teste de DNA acabou mudando por completo a vida de um casal de namorados que estavam juntos há seis anos e moravam nos Estados Unidos.

O resultado do exame indicou que ambos eram nada mais e nada menos que irmãos biológicos. A história deu o que falar e o relato foi publicado na página do Reddit.

O intuito do casal era saber mais informações sobre seus ancestrais. Depois de um mês, o resultado saiu e mudou a vida dos apaixonados.

“Eu estava animada para saber nossas origens, mas antes mesmo de chegar nessa parte eu descobri que nós somos irmãos”, explica a moça.

“Pedi dois (testes) para nós, cuspimos no tubo e mandamos. Demorou cerca de um mês para os resultados chegarem e fiquei animada para ver o que éramos, mas antes que pudesse chegar a isso, vi que éramos irmãos. Fiquei surpresa, para dizer o mínimo”, completou.

Sem ser identificada, a mulher, de 30 anos, contou que foi adotada na infância, mas só descobriu isso na adolescência.

O companheiro, de 32, passou pela mesma situação e o ponto em comum da adoção foi o que acabou fazendo com que eles se aproximassem rapidamente.

“Eu nunca conheci alguém e senti uma atração imediata. Agora eu sei que esse conforto e familiaridade existem porque ele é meu irmão”, contou na publicação no Reddit.

Usando o nome LetsSinWith, ela publicou na plataforma: “Tenho 30 anos e meu irmão 32. Vou chamá-lo de meu namorado na maior parte do tempo enquanto escrevo isto. Eu me sinto estranha com isso. Fui adotada quando era bebé, mas não sabia que era adotada até estar no liceu ”.

“Fizemos tudo o que um casal que está junto há 6 anos poderia fazer. Dissemos um ao outro que nos amamos, fizemos sexo, comemoramos aniversários, conhecemos a família um do outro ”, contou ela na postagem.