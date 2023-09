Mulher que perdeu o marido passou a andar de trem todos os dias por um motivo emocionante

Uma senhora que perdeu o marido Oswald Laurence, de 86 anos, em 2007, emocionou a internet com sua história de lealdade e paixão após o falecimento do amado.

Margaret McCollum mora em Londres, na Inglaterra. Depois da morte de seu companheiro, ela viaja de metrô todos os dias para ouvir a voz dele por meio de um anúncio na estação.

A viúva se desloca até à estação do Aterro da “Linha Norte” para ouvir a gravação na voz dele pedindo aos pedestres para andarem com cuidado, que diz: “Mind the gap” (atenção ao espaço entre o comboio e o cais).

Em entrevista à BBC, a apaixonada senhora conta que “desde que ele morreu, sentei-me e esperei pelo próximo comboio até ouvir a sua voz novamente”.

O jingle foi gravado por Oswald no ano de 1953 e sua voz esteve presente no metrô de Londres por mais de meio século entre idas e vindas de passageiros.

Com a chegada da era da digitalização de conteúdos, a transição de materiais audiovisuais teve problemas e o som da gravação do homem acabou ficando prejudicado.

Empenhada em mudar a situação, a viúva resolveu conversar com a direção da estação e pedir-lhes que fizessem soar novamente a voz do amor da sua vida para que pudesse ouvir e matar a saudade.

Comovidos com a história, ela teve o pedido atendido. “Fiquei chocada quando Oswald se foi. Eu perguntei e eles me disseram que havia um novo sistema digital e que não conseguiam ouvir sua voz.”, disse Margaret.

Depois da conversão digital em qualidade sem ruídos, Oswald passou a fazer parte da estação Aterro da ‘Linha do Norte’ onde o simples chamado do falecido fica na memória da querida esposa até os dias atuais.

No vídeo, ela se encontra sempre em destino à estação, onde senta, olha para o horizonte e sente a voz dele ecoar como se estivesse falando com ela. Uma linda história de lealdade e amor entre casais.

Confira o vídeo com a linda história completa do casal: