Jovem que teve o visto para os EUA negado solicita novamente e é aprovada, após responder somente uma pergunta

Uma jovem latina do Equador causou espanto na internet depois de publicar no TikTok um desabafo contando sobre um visto para os Estados Unidos que havia sido negado.

A usuária Tiffany Melissa contou que havia tentado uma primeira vez, mas teve o documento negado. Foi quando ela tentou novamente e, surpreendentemente, alcançou seu objetivo.

Agora, ela tem permissão para trabalhar no país norte-americano como parte do programa Work and Travel.

No vídeo, o pequeno desabafo em forma de alívio: “eles negaram meu visto e aprovaram uma semana depois.”

Na primeira entrevista, passou por uma sabatina para saber sobre diversos pontos básicos como curso atual, matrícula na universidade, semestre em que estava cursando e se em algum momento da vida tinha mudado de escola.

Ela conta que respondeu com sinceridade total, no entanto, acabou não conseguindo aprovação.

“Ele simplesmente pegou meu passaporte e me entregou. Nós todos sabemos o que isso significa. Meu visto não foi aprovado ”, lembrou Tiffany.

Precisando de um visto com urgência e faltando apenas duas semanas para começar o trabalho nos EUA, apareceu uma nova oportunidade para comparecer a uma entrevista.

“Disseram-me para aparecer novamente para ver o que aconteceu, que talvez eu tivesse sorte ou talvez não ”, disse a equatoriana.

Com uma única pergunta a aprovação acabou vindo. O agente consular perguntou: “És estudante?” E a latina respondeu que “sim” e assim veio a autorização que tanto precisava.

“Era quinta-feira e eu iria trabalhar nos Estados Unidos na segunda-feira. Graças a ele me deram meu passaporte com visto na segunda-feira e cheguei lá na quarta ”, acrescentou.

“Eu recomendaria que se você estiver em um tipo de programa como esse ou se solicitou um visto de turista, tente novamente caso seja negado no início. Podem ir para outro consulado ou em outro horário porque os cônsules podem mudar ”, concluiu Tiffany.

O vídeo bateu milhares de visualizações e mais de 2 mil curtidas. Nos comentários, os seguidores ficaram impressionados com a sorte de uma segunda chance da mulher.

Confira o vídeo completo da história: