Engavetamento entre carros e caminhões deixa vários mortos e feridos na BR-414, entre Anápolis e Planalmira

Possíveis problemas no sistema de frenagem de um caminhão fizeram com que um mega acidente acontecesse na BR-414, na altura da Ponte do Capivari, sentido Anápolis – Planalmira, no final da manhã desta segunda-feira (25).

O Portal 6 apurou que vários veículos, que estariam parados por conta de obras na via, foram atingidos e jogados para fora da pista.

Informações preliminares apontam que cerca de 06 pessoas perderam a vida e várias outras se feriram. Tanto o Corpo de Bombeiros quanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados e estão mobilizados para ajudar no ocorrido.

Até o momento, a estimativa é que o engavetamento envolva 14 automóveis – sendo 11 carros de passeio e 03 caminhões.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também está presente na rodovia – que segue fechada e sem previsão para retorno do trânsito.

A reportagem também apurou que ao menos duas crianças já foram levadas, por recursos próprios de motoristas, para a UPA Pediátrica de Anápolis para receber atendimento.

Mais informações a qualquer momento.