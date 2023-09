Segredo sobre fundação de Goiânia remonta a 1933 e a prova é essa

Uma publicação da página Goiás Tem História, no Instagram, deixou vários internautas surpresos ao revelar um segredo sobre a arquitetura da fundação de Goiânia, ainda na década de 1930.

Isso porque a postagem demonstrou, com imagens, como um dos pontos mais famosos da capital foi inspirado em outras três localizações internacionais: Karlshuge na Alemanha; Versailhes, na França; e Washington, nos Estados Unidos.

Trata-se da Praça Cívica, marco inicial da construção do município. Por meio de imagens aéreas, com uma angulação a partir do Palácio das Esmeraldas, é possível ver a semelhança com as cidades.

Uma das similaridades mais nítidas é com o Palácio de Versalhes, na cidade de Versalhes, França. Usando as árvores como referência, é possível fazer uma comparação com as avenidas Goiás, Araguaia e Tocantins, na capital goiana.

Já a segunda cidade é Karlshuge, na Alemanha. Fundada em 1715, a cidade possui um castelo bem ao centro do município, em uma área verde de formato circular.

Para o bom observador, é possível fazer um paralelo com a própria estrutura do Palácio das Esmeraldas, inserido no formato circular da Praça Cívica.

Por fim, a Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos, localizada em Washington, foi a terceira inspiração para a construção de Goiânia.

Tendo a vista aérea frontal da edificação, é possível fazer o mesmo paralelo com as Avenidas Araguaia, Goiás e Tocantins.

Além disso, o formato circular do jardim também traz um paralelismo ao goiano que já tem a imagem da Praça Cívica gravada na cabeça.

Goiânia é uma cópia?

Respondendo a pergunta acima, não. Ao menos não exatamente.

Ao desenhar a capital goiana, em 1933, o arquiteto e urbanista italiano Attilio Correa Lima usou essas três cidades como uma referência para criar algo novo a partir delas.

Dessa forma, o município pôde ter uma característica única, baseada em elementos de outras cidades históricas mundo afora.