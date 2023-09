Vídeo de bebê quase se afogando em piscina de casa volta a viralizar e mãe afirma: ‘um milagre’

Voltou a viralizar nas redes sociais um episódio extremamente angustiante, mas que ao menos teve um final feliz. Se trata do vídeo que mostra a pequena Bella, com pouco mais de um ano de na época do registro, caindo na piscina de casa e quase se afogando.

Felizmente, o pai dela estava atento e por perto e logo pulou na água para resgatar a pequena, que saiu do ocorrido 100% ilesa.

O caso aconteceu em setembro de 2021, mas voltou a ganhar repercussão nas redes nesta última semana, após a mãe, Karlla Lohara, publicar o vídeo no Instagram.

O episódio foi flagrado pelas câmeras do circuito de segurança interna da casa, e mostram a bebê se aproximando lentamente da beirada da piscina, até acabar caindo e submergindo por alguns instantes.

Depois do ocorrido, a mãe garantiu que uma tela de proteção foi instalada no local.

Como agir em casos do tipo

Ao Portal 6, o capitão do Corpo de Bombeiros, Licurgo Borges, comentou o episódio em questão e orientou pais a como agir para evitar e lidar com situações similares.

“Piscina e criança quer dizer atenção redobrada, sempre. Se tem piscina em casa e tem criança, especialmente bebê, não tem conversa, precisa colocar tela de proteção, grade em volta, alguma coisa”, destacou, de bate-pronto, o militar.

“Os pais também precisam saber o básico de manobras de reanimação, com bebês é ainda mais sensível, porque tem que ser uma especial, já que são mais frágeis”, pontuou também.

Por fim, o oficial explicou como a técnica deve ser reproduzida para salvar os pequenos em caso de afogamento.

“O básico é pressionar com os dedos médio e indicador o esterno do bebê [ossinho do peito], no ritmo da respiração, e ligar imediatamente para a emergência”, finalizou.