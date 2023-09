SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS – Uma adolescente de 15 anos morreu após ser esfaqueada em Croydon, no sul de Londres.

A jovem estava em um ônibus quando foi atacada por volta das 8h30 no horário local (4h30 em Brasília) desta quarta-feira (27). O ataque aconteceu na altura do shopping Whitgift Centre. Imagens nas redes sociais mostram um cordão de isolamento no local.

Os serviços de emergência foram acionados, mas ela morreu no local às 9h21. Não foi divulgada a identidade da vítima.

A polícia investiga um adolescente como autor do crime. Uma pessoa foi detida por volta das 9h45 na área de Croydon, mas as autoridades não confirmam se era o adolescente suspeito.

“Os policiais trabalham em estreita colaboração com colegas de todo o Met e da Polícia de Transporte Britânica para rastrear um adolescente em conexão com o esfaqueamento. Nesta fase inicial acreditamos que ele a conhecesse”, disse o Superintendente-chefe Andy Brittain, encarregado do policiamento local.

“Nossos pensamentos imediatos estão com a família desta jovem que enfrenta as notícias mais trágicas. Nossos policiais estão com a família da menina para apoiá-la”, disse Andy Brittain.