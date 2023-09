Cinemas de Goiás terão ingressos por R$ 12 até a próxima quarta-feira (04)

A partir dessa quinta-feira (28) até a próxima quarta-feira (04), Goiás vai receber a Semana do Cinema, ação promocional com ingressos de cinema pelo valor único de R$ 12.

A iniciativa será realizada nas principais redes que atuam na capital, como a Cinemark (no Shopping Flamboyant e Passeio das Águas) e a Kinoplex (Goiânia Shopping).

No CineX, localizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, as entradas também serão mais baratas, com o preço único de R$ 20.

Em Anápolis, a Cine Prime, localizada no Anashopping, e a Cinemais, no Brasil Park Shopping, também confirmou que participará da Semana do Cinema.

Além dos ingressos, quem pedir combos de pipoca e refrigerante serão agraciados com preços especiais, tornando a visita mais acessível.

Vale destacar que a iniciativa engloba apenas filmes no formato tradicional 2D. Dessa forma, obras em formato 3D, IMAX e semelhantes, não entram na ação.

Quem optar por comprar um ingresso para assistir na rede Cinemark por canais digitais – site, aplicativo, ATMs – deverá selecionar a opção de meia-entrada para garantir o preço promocional.