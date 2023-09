Explicado um dos motivos de a energia elétrica cair todos os dias em Goiânia

Para além do extremo desconforto térmico, a onda de calor que tem afetado Goiás pode ser a culpada pelas quedas de energia constantes na capital.

Em Goiânia, moradores de setores como o Bueno, Sudoeste e Oeste sofreram com a falta de energia nos últimos dias. Através das redes sociais e em grupos de WhatsApp, moradores e trabalhadores do setor Bueno denunciaram ter sofrido com a queda de energia mais de cinco vezes apenas no período de uma hora nesta quarta-feira (27).

Em vídeo que circula nas redes sociais, gravado também nesta quarta, é possível ver a angústia dos clientes de um restaurante no setor Oeste se abanando perante a impossibilidade do uso do ar condicionado após queda de energia às 12h – horário de pico de incidência solar.

Contudo, de acordo com a Equatorial Goiás, a própria solução para o calor é o que pode estar causando o problema. A empresa apontou que, ao assumir a concessão em dezembro de 2022, fez uma análise e contatou que 50% das unidades transformadoras de distribuição de energia já apresentam sobrecarga, o que teria se agravado no período de calor.

“O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) registrou aumento de quase 7% na demanda de carga em todo o país em função do calor e somente em Goiás, vimos este dado crescer 16% em algumas regiões de Goiás”, destacou o presidente Lener Jayme, se referindo ao uso de aparelhos de ar condicionado, ventiladores e demais da categoria nos meses de agosto e setembro.

O Portal 6 solicitou à empresa os dados específicos de consumo de energia no mês de setembro e agosto para fins comparativos, mas – de forma rasa – foi respondido apenas que tais dados estariam disponíveis no site do ONS, onde se acumulam diversas outras informações acerca do serviço no estado, impossibilitando a localização do recorte requisitado.

Na manhã desta quarta, a Equatorial organizou uma coletiva de imprensa para explicar a ligação entre as quedas de energia e o consumo excessivo. Além de colocar a responsabilidade nas mãos dos consumidores, na ocasião, o presidente ainda afirmou que a companhia não será capaz de preparar a rede para o período chuvoso.

“[…] Pois foram mais de 20 anos sem investimentos na rede energética aqui em Goiás, o que é impossível de se resolver em apenas 09 meses”, sustentou.

Falta de água

A instabilidade de energia, além de atrapalhar a rotina dos goianos, também tem impactado no próprio abastecimento de água, segundo a Saneago.

Isso porque a companhia emitiu sucessivas notas explicativas de que as quedas de energia foram responsáveis por interromper o abastecimento em cidades como Trindade, Porangatu, Quirinópolis, Amaralina, Planaltina, Inaciolândia e Turvelândia.