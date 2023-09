Jovem de Anápolis se surpreende ao buscar documento em cartório: “paguei R$ 130 nisso”

Uma situação inusitada aconteceu com um jovem anapolino, que decidiu tirar uma segunda via de um documento para iniciar um novo trabalho.

Para tanto, precisou recorrer ao cartório para puxar a certidão de nascimento e, somente assim, dar entrada na nova carteira de identidade.

Tudo corria bem, até ele ir à uma unidade de Anápolis e se surpreender: “paguei R$ 130 nisso”.

Ao Portal 6, Willia Marques, de 26 anos, disse que foi alertado, no momento do atendimento, de um erro – a constatação do sexo feminino no documento emitido pelo cartório.

“Fui tirar uma segunda certidão, já que a minha estava com defeito, para tirar uma segunda via também da identidade. Depois de receber a certidão, conferi só o nome da minha mãe, data e essas coisas, e concluí que estava tudo bem”, revelou.

Ao entregar o papel ao funcionário, foi surpreendido com a indicação de que seria do sexo feminino, percebida só depois dele já ter plastificado o papel. Então, ele entrou em contato novamente com o cartório e solicitou outra via.

“Eles chegaram a falar que na minha certidão original, lá da Bahia, constaria o sexo feminino, mas a guia antiga que eu tenho aqui mostra que não. Hoje mesmo [quarta-feira (27)] vou lá resolver isso”, finalizou.

A surpresa foi publicada por ele mesmo no Instagram e chamou a atenção dos usuários. Por se tratar de um fato um tanto incomum, William contou que diversas pessoas interagiram com ele e deram risada da situação.