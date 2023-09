Andressa Suita revela como mansão de Goiânia transformou Gusttavo Lima em embaixador

A atribuição do apelido ‘embaixador’ ao cantor Gusttavo Lima nada tem a ver com títulos oficiais, políticas ou cargos. Surpreendentemente, o motivo pelo qual o artista recebeu o chamamento se deve a mansão dele, localizada em Goiânia.

A revelação foi dada durante uma entrevista da esposa do sertanejo, Andressa Suita, ao “PodDelas”, na terça-feira (26).

De acordo com a influenciadora, a história por trás do apelido começou com a construção da casa do casal, que é marcada por pés direitos altos na entrada.

A arquitetura atípica da residência e que remete aos tempos romanos e ao poder, serviu de inspiração para a criação do palco da Festa do Peão de Barretos, em que o cantor foi embaixador durante dois anos.

Segundo Andressa, tanto a infraestrutura quanto a aclamação do público para a participação de Gusttavo fizeram o apelido se tornar uma das marcas oficiais do cantor.

“O embaixador começou por conta da festa de Barretos, que ele ficou 2 anos consecutivos e aí remetia a nossa casa a festa de Barretos. Aí ele entrou no Instagram e tava lá a casinha dele tava prontinha lá pra ele [o emoji]”, finaliza.

A descoberta viralizou no TikTok. Em um vídeo publicado na conta “Cortes e podcastss”, a entrevista já conta com mais de 1,9 milhões de visualizações e 113 mil curtidas.

“Respeita o embaixador bb”, escreveu uma internauta.

“Não tem jeito, uma vez embaixador, sempre embaixador. Ele é diferenciado”, afirmou outra.

Veja o vídeo: