Brincar de caça-palavras pode ser um desafio para muita gente, ainda mais porque trata-se de uma atividade que estimula muito o cérebro.

No entanto, é besteira se apegar nisso. Esse simples passatempo é uma verdadeira academia para a nossa mente, já que auxilia na capacidade cognitiva e no aumento do vocabulário.

Um bom caça-palavras ainda promove atividades neurais como as sinapses, que são conexões cerebrais que estimulam a memória.

Envolvendo apenas a busca de sequências de palavras em uma mistura de letras aleatórias, a brincadeira atrai muita gente!

E no desafio de hoje, te convidamos a encarar essa imagem e encontrar a palavra CONQUISTA.

E para melhorar o jogo, vamos dificultar mais um pouquinho: que tal tentar desvendar tudo em menos de 16 segundos? Vamos lá!

Apenas vencedores são capazes de encontrar “CONQUISTA” neste caça-palavras em 16 segundos:

Conseguiu? Se não, volte e tente mais uma vez. Aqui está o gabarito:

Curtiu a brincadeira?

