Conheça a cidade goiana que tem um nome diferente e guarda belas cachoeiras, serras e vales

A 321 km de Goiânia, há um município que oferece cachoeiras exuberantes que se colocam entre as mais belas do estado. De nome diferente, Piranhas é um destino pouco conhecido mas que conquista quem passa por lá.

Localizada na região Oeste de Goiás, a cidade recebeu o nome devido ao rio adjacente, Piranhas. Além da beleza natural do Cerrado, o município possui uma série de cachoeiras amadas entre os moradores e os turistas, como a Três Tombos, Santa Helena, Santa Márcia, do Corgão, Garimpo, Paraíso, entre outras.

Há ainda a Cachoeira do Rio São Domingos, que possui uma queda livre de 96 m, considerada a segunda maior do estado e uma das mais encantadoras. Com o tamanho impressionante que equivale a um prédio de 30 andares, o atrativo é o mais frequentado da cidade.

Para os amantes do ecoturismo, para além das quedas, Piranhas ainda tem como atração o Morro de Mesa, que recebeu o nome por se parecer com uma mesa gigante. Nesta natureza deslumbrante, visitantes podem participar de atividades como trilhas, rapel e escaladas.

Em meio à natureza, é possível se hospedar nas fazendas e pousadas locais. Além disso, a cidade ainda possui vários restaurantes tradicionais com o melhor da culinária goiana.