Mulher ganha moto em rifa, mas decide devolver o prêmio após descobrir motivo do sorteio

A história de uma mulher que ganhou uma moto elétrica com um número de uma rifa viralizou após ela contar que devolveu o prêmio para os criadores do sorteio. O motivo foi o que mais impressionou.

Tânia Pimenta vive em Itapeva (SP), é servidora pública e foi a sortuda ganhadora da scooter. Acontece que, quando recebeu a notícia, nem hesitou em devolver o prêmio para a família organizadora da rifa.

A ideia do sorteio era conseguir arrecadar a maior quantia de dinheiro possível para a cirurgia de Lorenzo Santos, um garotinho de apenas 06 anos. E, como a moto foi um presente de um comerciante da região, a família quis rifar.

O caso do pequeno é bastante sério, já que trata-se de uma corrida contra o tempo. Ele precisa ser submetido ao procedimento chamado de Rizotomia Dorsal Seletiva, que consiste em uma cirurgia na coluna para reduzir a rigidez muscular e aumentar a mobilidade.

O custo total para a operação é de R$ 118 mil. Até então, a família tinha conseguido 70%. A questão é que o prazo máximo para obter um bom sucesso é até os 07 anos. Logo, a criança precisa realizar a cirurgia em um prazo máximo de um ano.

Agora, com mais R$ 10 mil – o valor da moto elétrica – Lorenzo está cada vez mais próximo de alcançar a meta financeira.

“Tenho uma condição de vida e recursos suficientes para todas as minhas necessidades básicas. A família do Lorenzo, por outro lado, precisa muito do dinheiro para a cirurgia e, apesar de todo o apoio que têm recebido, não possuem o recurso para darem uma condição de vida melhor e mais justa para o Lorenzo”, disse Tânia.

“Eu não tenho palavras para expressar o carinho e gratidão que tenho pelas pessoas que têm nos ajudado. Gente da nossa cidade, região e até de outros estados, como Tânia. Tenho certeza que de alguma forma eles irão colher esse fruto”, disse a mãe do garotinho.