Aposta de Goiás acerta os 15 números da Lotofácil e leva mais de R$ 400 mil; veja de onde

Um apostador de Goiás foi um dos grandes vencedores do concurso 2917 da Lotofácil, cujo resultado saiu nesta sexta-feira (29). A pessoa sortuda foi uma de quatro que acertaram as 15 dezenas no Brasil.

A cartela premiada foi uma aposta simples preenchida na loteria Milionária, localizada no Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. Como foram 04 ganhadores, sendo os outros três em Minas Gerais, Paraná e São Paulo, o prêmio de R$ 1,7 milhões foi dividido.

Com isso, cada um receberá R$ 401,399,29. Além destes, 23 outras cartelas com 14 acertos foram premiadas em Goiás, com os ganhadores recebendo entre R$1.908,48 e R$3.816,96.

O próximo sorteio da Lotofácil será realizada neste sábado (30), com um prêmio estimado de R$ 1,7 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

Para concorrer, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio em uma das lotéricas credenciadas, pelo internet banking ou no site Loterais Online.