A bordo de Uno, casal goiano desbrava América do Sul e conquista a internet: ‘vamos até o fim do mundo’

“Somos um casal goiano e estamos viajando de Fiat Uno até o fim do mundo”. É assim que Recruta e a companheira Jessauro – como se identificam nos vídeos – descrevem a aventura para a qual partiram.

Goianos de nascimento, a dupla tem um objetivo claro em mente: chegar até a longínqua cidade de Ushuaia, na Argentina. Tudo isso de uma forma bastante corajosa e ousada, desbravando as estradas sul-americanas em um veículo personalizado para a vida nômade.

Após essa ousada decisão de explorar lugares desconhecidos, eles não se encontram mais sozinhos. Isso porque compartilham grande parte da jornada em um perfil do Instagram, que já conta com quase 30 mil seguidores.

O carro que utilizam, além de ser o principal meio de locomoção do casal, também funciona como dormitório e possui uma mini cozinha integrada, com direito a fogão e cafeteria, além de guarda-roupas e uma caixa d’água com capacidade para até 50L.

“A gente consegue tomar banho por uma semana inteira e ainda lavar as louças sem ter que reabastecer”, contou Recruta, em um dos vídeos do canal no YouTube, onde também compartilham o dia a dia das aventuras. Na plataforma de vídeos, possuem quase 20 mil inscritos.

Questionado por um seguidor sobre a escolha de Ushuaia como destino final, o goiano esclareceu que foi justamente pelo fato de a cidade ser o local mais longe que se era possível chegar de carro na América do Sul, sem necessitar de vistos ou outros documentos.

Acerca da vida na estrada, eles afirmaram que gastam bem pouco, isso porque não existem custos clássicos de viagens, como hotéis, pontos turísticos ou outras mordomias. A maior despesa acaba por ser o combustível para o guerreiro Fiat Uno, que trafega pelas estradas usando álcool ou gasolina.

Após passarem por diversos estados brasileiros, a última atualização fornecida pelos jovens é de que haviam chegado ao Paraguai. A previsão para o fim da viagem ainda é incerta, mas eles afirmam que o mistério que circunda o “dia de amanhã” é um dos maiores prazeres do percurso.