Reviravolta na história dos amigos que namoraram, casaram e até tiveram filho

Amigos desde a infância, um casal viralizou na internet depois de verem a história de amor deles contada até os dias atuais passar por uma grande mudança.

Eles eram amigos, resolveram namorar, casar, ter filho e depois passam por uma descoberta interna sexual na vida amorosa.

Tempos depois, o rapaz, que não teve a identidade revelada, se descobre sexualmente, resolve seguir o coração e decide terminar a relação. Em seguida, ele fala obre a felicidade de estar junto de um outro homem há mais de dois anos.

Quando ele conta no vídeo sobre como estaria o paradeiro da mãe, o plot twist acontece. Ela também se descobriu sexualmente e está junto de uma mulher em uma nova família.

Mesmo com as percepções e vivências, eles não deixaram de ser amigos e continuam criando o filho com muito amor e carinho.

Confira o relato emocionante a seguir:

“Eu e ela éramos amigos de infância, começamos a namorar, casamos, até que decidimos ter um filho e isso foi a melhor coisa que nos aconteceu. [O bebê] nasceu saudável, muito lindo, herdou minha orelhona e a testona da mãe. Completou 1 aninho e fizemos uma festa linda para ele”, descreve.

“Depois de um tempo, fui me descobrindo [LGBTQIA+] e decidimos terminar. Assim, eu pude seguir meu coração e conheci meu atual namorado. Hoje faz mais de dois anos juntos”, completa.

“Ele ama muito meu filho e, sempre que estamos juntos, é perfeito. Vocês devem está se perguntando: mas e como tá a mãe dele? Ela também se conheceu melhor e hoje tá namorando uma menina. Família diversificada? Temos! Sempre vou visitar meu filho, principalmente no aniversário dele. Amo muito meu neném”, finaliza.

A postagem explodiu a timeline de amor e comentários de carinho e surpresa. Alguns internautas comentaram: “o tanto de amor que essa criança deve receber não tá escrito”.

Outro seguidor destacou: “dois pais e duas mães que sorte dessa criança”. “Meu Deus que roteiro lindo da Netflix é esse? amei!”, respondeu outro internauta.

O vídeo viralizou e bateu mais de 140 mil visualizações, além de milhares de comentários. Muita gente ficou impressionada com o tanto que a família acabou aumentando pela criança ganhar mais pais e tios.

Confira o vídeo completo: