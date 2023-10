Neste mês de outubro, enquanto o Sol está em libra, é preciso ter muito cuidado, já que haverão alguns signos que vão se cruzar com uma pessoa do passado querendo um reencontro e até mesmo um recomeço.

A energia libriana, presente nestes primeiros 22 dias do mês, pode aumentar ainda mais as chances de gente reaparecendo, até mesmo porque os nativos dessa casa não sabem fechar ciclos de forma alguma.

Além do mais, o planeta regente por libra é Vênus, no caso o astro do amor, da sensualidade, do afeto e da beleza. Mas é bom ter cuidado com essas aparições, nem todas serão muito produtivas.

Existem histórias que não devem receber novos parágrafos. Vai ser preciso muita maturidade para conseguir discernir os melhores caminhos a serem seguidos. Veja agora de quais signos estamos falando.

3 signos que vão se cruzar com uma pessoa do passado querendo reencontro:

1. Touro

Apesar de ser totalmente o oposto de libra, o taurino também é regido pelo planeta Vênus e poderá sentir um grande baque neste mês de outubro, principalmente com o reaparecimento de um ex pedindo por uma conversa a sós.

O taurino é muito decidido quando escolhe algo, mas aquele desejo pela estabilidade novamente pode balançar as estruturas dos nativos. É bom se recordar exatamente o porquê de não estarem mais juntos.

Não dá para retornar à estaca zero, como se nada tivesse acontecido.

2. Gêmeos

A forma agitada que o geminiano leva a vida, às vezes, o impede de ter conversas sérias e bem pontuadas com quem o rodeia. Para eles, esse reencontro poderá ser fundamental para descobrir qual o rumo que essa relação levará.

Talvez ainda haja muito a ser vivido, mas só o tempo dirá com exatidão. A principal dica é: não atropele as etapas e viva cada uma por vez.

3. Sagitário

Por fim, os sagitarianos também poderão rever alguém do passado, com uma avalanche de promessas. Uma pena a sorte não estar voltada para esse signo no mês de outubro. Essa pessoa não está tão bem intencionada.

A grande questão é que ela não quer o gostinho amargo da perda. Ela só quer te manter vinculada à ela de alguma forma, por mais narcisista que isso seja. Tenha cuidado com as portas que pretende abrir.

