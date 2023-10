Jovem que estava desempregada consegue vaga de carteira assinada, mas depois é levada para cadeia

Viralizou nas redes sociais a história de uma jovem que estava desempregada, foi chamada para trabalhar no serviço dos sonhos, mas acabou indo parar na cadeia por um enorme problema.

O caso foi contado pela amiga dela, Miriã Oliveira, que já utiliza o perfil do Instagram para revelar alguns relatos dos seguidores. De acordo com a autora do relato (em 1° pessoa), ela estava muito feliz por ter encontrado a oportunidade em uma empresa de empréstimos e consignados.

“Era salário, mais vale transporte, plano de saúde e odontológico, vale alimentação, fora a comissão de 50% de tudo aquilo que vender. Na hora eu fiquei ‘isso é tudo que pedi pra Deus'”, disse.

No entanto, ‘como nem tudo que reluz é ouro’, ela explicou que teve uma decepção muito forte após o primeiro mês de trabalho. Apesar de ter recebido uma bolada, a jovem explicou que descobriu toda a verdade por trás do que fazia.

“Eu comecei a ver que aquilo não era normal e a empresa não era uma empresa séria e sim era uma empresa que aplicava golpe nos aposentados e pensionistas, em pessoas que realmente estavam precisando do dinheiro”, confessou.

Foi então que a trabalhadora acordou em um dia comum e decidiu dar um basta nisso e pedir demissão. No entanto, antes de se sentar com o chefe, às 11h30, as autoridades da Polícia Civil chegaram no local após receber algumas denúncias.

Neste momento, não havia mais o que fazer e a funcionária foi encaminhada para a delegacia local, detida, por compactuar com os crimes.

Os internautas ficaram impressionados com o azar da jovem. “Essa não tem sorte de jeito nenhum”, disse um. Confira na íntegra!