Acidente com ônibus perto de Veneza deixa ao menos 21 mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Pelo menos 21 pessoas morreram e 18 ficaram feridas nesta terça-feira (3) depois que um ônibus caiu de um viaduto perto de Veneza, no norte da Itália, segundo o jornal italiano la Repubblica. O motorista e duas crianças estão entre os mortos.

Segundo a publicação, o ônibus havia sido alugado por 40 turistas, a maior parte estrangeiros. O acidente aconteceu pouco antes das 20h (horário local).

Autoridades disseram o veículo saiu da estrada, caiu cerca de 15 metros e pegou fogo perto das linhas ferroviárias no distrito de Mestre, que é conectado a Veneza por uma ponte. A causa do acidente ainda não está clara.

O vereador da cidade de Veneza, Renato Boraso, disse que uma das linhas de investigação era que o motorista, um italiano de 40 anos, havia passado mal antes do acidente.

O chefe dos bombeiros locais disse que as vítimas identificadas até agora eram turistas ucranianos. Já a agência de notícias italiana ANSA disse que alemães, assim como ucranianos, estavam entre os passageiros.

“É uma cena apocalíptica. Estou sem palavras”, escreveu o prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro, no X (ex-Twitter).

A primeira-ministra Giorgia Meloni expressou “suas profundas condolências” e disse que os pensamentos de seu governo estavam com “as vítimas, suas famílias e seus amigos”.

Em comunicado, ela afirmou estar em contato com o prefeito e com o ministro dos Transportes, Matteo Salvini, para acompanhar as informações do acidente.