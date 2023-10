Bar da periferia de Goiânia lota após aparição inesperada de Gusttavo Lima

Esbanjando simplicidade, o cantor Gusttavo Lima seguiu à risca a frase “gente como a gente” ao aparecer de supetão em um bar da periferia localizado na Vila Redenção, em Goiânia. O flagrante aconteceu na noite de terça-feira (03) e foi registrado por clientes do estabelecimento.

Com humildade e em tom descontraído, o ‘embaixador’ deu uma pausa na agenda de shows para jogar uma sinuca ao lado do pai, Alcino Lima, e de alguns assessores.

De quebra, durante o rolê, o artista ainda aproveitou para tomar uma cerveja e até fumar um cigarro dentro do estabelecimento.

A visita do embaixador não passou batida e o pequeno comércio, que era ocupado por poucos clientes, logo foi preenchido com presença de quase 200 pessoas, que se aproximaram para tentar uma foto com o ‘embaixador’.

Em um dos registros, divulgado nas redes sociais, o cantor aparece sendo venerado pelo público, que grita o nome “Gusttavo”.

Não o bastante, uma pessoa chega a pegar o artista no colo enquanto o mesmo cai na risada pelo ato inesperado.

Veja os vídeos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GL Embaixador Porto Alegre/RS (@embaixador_porto_alegre_rs)