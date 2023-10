É impressionante as imagens que mostram o interior do novo avião de luxo do Gusttavo Lima

Sucesso estrondoso no mundo do sertanejo, Gusttavo Lima já carrega certa fama de ostentar os diversos bens que possui, seja os vários carros de luxo ou a mansão, roupas de grife e a incrível mansão de dar inveja em qualquer um.

Desta vez, o que vem chamando a atenção dos internautas é o futuro avião da empresa Balada Evento e Produções, da qual o cantor é proprietário e que mais parece um palácio nos céus, que contará até com cama e suíte privativa.

O jato reservado pelo cantor é um Boeing 737-700 VIP e tem capacidade de percorrer até 8.300km. Isso é o suficiente para voos diretos de Goiânia para destinos como Nova York, Madrid e Miami, em viagens de até 10 horas de duração para qualquer outro local.

A aeronave conta com 76 m² de área utilizável e 30 assentos de variados tipos. Além dos luxos já destacados, existe ainda um espaço para acomodar até 50 malas grandes, que devem ser utilizadas pela enorme comitiva que acompanha o artista.

Importante lembrar que, embora o avião esteja pronto para uso imediato, modificações podem ser feitas de acordo com as preferências do Embaixador.