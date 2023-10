Conheça o país de nome engraçado que fica na Europa e é mais barato para brasileiros

Com pouco mais de 30 anos de existência, existe um país europeu que possui um nome ‘curioso’ e também possibilita belos passeios a brasileiros, com um preço baratinho.

Trata-se da República Tcheca. Vale destacar que, desde 2016, a nação também adotou oficialmente a nomenclatura de Chéquia.

Independente da forma mais ou menos correta de chamar o território, o que é fato é que não faltam opções turísticas para se conhecer.

A capital Praga, apesar do nome sugerir algo negativo, acaba sendo uma ‘benção’ para quem gosta de admirar a arquitetura urbana.

Isso porque ela possui uma riquíssima variedade de inspirações arquitetônicas, indo do barroco ao gótico, proporcionando lindas paisagens para os visitantes.

A República Tcheca também é conhecida por produzir cervejas de alta qualidade, a um preço acessível.

O fator econômico, inclusive, é um dos principais fatores de atração turísticos do país. Isso porque ele se encontra fora da Zona do Euro, com uma moeda de valor mais barato.

No dia 04 de outubro, por exemplo, a Coroa Tcheca (Kč) estava valendo R$ 0,22. Assim, com R$ 1 mil no bolso, o brasileiro é capaz de adquirir cerca de 4,5 mil Kč.

Por fim, Praga possui a fama de ter uma das melhores vidas noturnas da Europa. Com várias opções de bares e baladas, a cidade possui uma cultura bastante liberal, sendo atrativa para diversos públicos.