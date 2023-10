Indústria anapolina lança salgadinho que é o sabor de Goiás e divide opiniões

A Sotrigo Alimentos indústria anapolina, localizada no DAIA, anuncia o lançamento da nova linha de salgadinhos “Sotrix regionalidades” em comemoração aos 22 anos de empresa, com um sabor que divide opiniões: Galinha com Pequi.

A linha foi inspirada nos diversos sabores da culinária do Brasil, e o primeiro a ser

revelado, celebra o sabor de Goiás.

Segundo a empresa “Não é apenas um salgadinho, é uma celebração que faz nosso Goiás ser único”. A proposta é lançar um sabor característico de cada região.

Os outros sabores ainda não foram divulgados, mas na sua opinião, qual sabor você

gostaria de experimentar?

Sotrix Galinha com Pequi já está disponível nas prateleiras de todo estado de Goiás, Tocantins e Distrito Federal.