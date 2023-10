É impossível se dar bem 100% com a língua portuguesa, convenhamos, né? Afinal, existem inúmeras palavras que nos pregam peças, não só na escrita, como na pronúncia também.

É por isso que até longe da alfabetização, muitos adultos pecam na hora de conversar, errando coisas simples e se embaralhando com as sílabas.

6 palavras que muitos adultos ainda falam errado sem perceber:

1. Entretenimento

Começando nossa lista, a palavra entretenimento, também pode ser dita como entretimento, mas quando colocamos um “r” a mais nessa palavra, ela se torna errada.

Sendo assim, “entreterimento” é uma tremenda forma errada de dizer esse termo.

2. Mortadela

Aqui está o clássico dos clássicos dos erros: a mortadela! O que acontece é que vemos centenas de milhares de pessoas falando “mortandela”. Errado, né!

3. Sobrancelha

A sobrancelha também não escapa do “m” intrometido, não! Muita gente costuma falar e escrever “sombrancelha” no lugar do jeito certo, que é sem a lembra M.

4. Asterisco

O sinal gráfico em forma de estrela (*) causa muita confusão nas pessoas.

Isso porque, algumas pessoas insistem em querer pronunciar como “asterístico”. Basicamente, ele indica uma nota de rodapé e serve para fazer citações.

5. Empecilho

Empecilho pode ser literalmente um problema para algumas pessoas.

Acontece que tem muita gente que insiste em dizer “impecilho”, mas não vamos julgar! O “i” e o “e” podem causar essa confusão mesmo.

6. Privilégio

Por fim, entenda de uma vez por todas, privilégio se diz com “i” e não com “e”, deixando a palavra “previleigo”.

Nesse caso aqui, muita gente erra achando que a palavra é mais rebuscada e precisa dessa vogal.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!