Mulher fica presa às ferragens após capotar carro em Campo Limpo de Goiás

Uma motorista, que ainda não teve a identidade revelada, foi vítima de um grave acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (06).

O caso aconteceu no km 316 da GO-330, em Campo Limpo de Goiás, pouco antes do Nativus Pesca Esportiva.

Ela teria perdido o controle do Chevrolet Agile que dirigia e, então, capotado. O carro saiu da pista e caiu lateralmente, colidindo também com árvores do local.

A mulher ficou presa às ferragens e o Corpo de Bombeiros teve de ser acionado às pressas para auxiliar no resgate.

Rapidamente, militares da corporação se dirigiram até o local e começaram a operação, que foi um sucesso.

A vítima foi retirada do veículo com vida, apesar de um pouco confusa e abatida, e encaminhada para uma unidade médica.

Mais informações a qualquer momento.