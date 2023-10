Cursos gratuitos e à distância na USP estão com inscrições abertas

A Universidade de São Paulo (USP) está com inscrições abertas para cursos gratuitos que serão oferecidos na modalidade EAD (Ensino à Distância).

São vários temas ofertados, assim como a quantidade de vagas. Lembrando que para conseguir a entrada no curso, alguns requisitos para preenchimento precisam ser cumpridos.

Ao todo, serão oferecidos 15 cursos de capacitação mediante preenchimento de vagas online.

Os temas ministrados são vários, vão desde a área da educação, saúde, política, escrita científica, passando até pela novidade da literatura queer.

Quem se interessar, basta conferir a lista de cursos logo abaixo e entrar no site para preencher os dados. Para confirmar sua inscrição, basta acessar o link: clique aqui e se inscreva.

Veja os cursos oferecidos:

1 – Atualização para professores sobre as tecnologias de acessibilidade para o estudante com deficiência auditiva – 17/10 a 14/11/23

2 – Biossegurança em ambientes clínicos da FORP – 01/09 a 31/12/23

3 – Capacitação em Anomalias Craniofaciais e Fissuras Orofaciais – 13/11 a 22/12/23

4 – Capacitação em Tecnologias Digitais Móveis para Incentivo ao Empreendedorismo – 16/10 a 16/03/2024

5 – Curso de Verão do Programa de Pós-Graduação em Reabilitação Oral – 11/12 a 13/12/23

6 – Desenvolvimento da conduta delituosa e possibilidades de intervenção baseadas em evidências científicas – 14/10 a 22/12/23

7 – Escrita científica – 21/10 a 01/12/23

8 – Iniciação no R com exemplos de Política Internacional – 23/10 a 26/10/23

9 – Insegurança alimentar: aspectos metodológicos para avaliação por meio da EBIA – 26/10 a 26/10/23

10 – Introdução às redes neurais em grafos e suas aplicações em tarefas de aprendizado de máquina – 25/11 a 25/11/23

11 – Meninas Programadoras: Introdução à Programação para alunas do Ensino Médio ou Concluintes (curso remoto) – 04/11 a 02/12/23

12 – Métodos de Volumes Finitos para Modelos Globais Multiescala – EaD – 16 / 10 a 16/11/23

13 – Multiple Source Method (MSM): método para estimar o consumo alimentar habitual – 30/11 a 30/11/23

14 – Negritude no conto irlandês contemporâneo – 17/10 a 28/11/23

15 – Tópicos de teoria Queer na literatura irlandesa contemporânea – 16/10 a 27/11/23