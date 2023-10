Jovem surpreende ao mostrar como descobriu que o namorado estava ficando com a melhor amiga dela

Uma jovem decidiu publicar no TikTok a história de desilusão mais estranha que vivenciou e a forma como ela descobriu a traição fez com que os internautas ficassem impressionados. O caso viralizou.

Sem se identificar, ela explicou que viu o carro do Google na rua e sentiu curiosidade de dar uma verificada na plataforma de mapas para analisar o bairro em que mora.

“Avistei a moto do meu namorado, mas a pessoa que estava na garupa não parecia comigo. Então fui atrás. Comecei a ficar nervosa”, contou no relato, juntamente da gravação de tela, enquanto ela passava pelas ruas do bairro no Google Maps.

“Ele entrou em uma rua onde me levava, a gente sempre ficava na pracinha. (…) Estava crendo que era só paranóia da minha cabeça, [pois] não podia ser ele”, continuou.

Depois de um minuto arrastando a tela, em busca do namorado no mapa, ela pôde encontrá-lo deitado no colo da melhor amiga dela, no mesmo banco onde ficava com a jovem.

A decepção foi inevitável e os internautas ficaram surpresos com o desfecho. “Meu Deus, a verdade sempre vem à tona mesmo. Olha só como essa mulher descobriu a traição”, disse uma mulher.

Veja só!