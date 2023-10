Conheça o anapolino que precisou morar na rua para fugir da violência e se tornou o queridinho do Jundiaí

Quem passa pelo bairro Jundiaí, especialmente pelos arredores da Avenida São Francisco durante à noite, já deve ter se deparado com Josué Silva dos Santos, de 35 anos. Ele, que vive nas ruas há 24 anos, transita com uma caixa de engraxate e um saco contendo recicláveis.

Quem o vê tranquilo circulando pela cidade, porém, não imagina quais as dificuldades enfrentadas por ele, que acabaram por levá-lo à atual situação.

“Sou patrimônio histórico de Anápolis, estou há muitos anos morando nas ruas daqui. Quando eu era novo, se eu não desse dinheiro para o meu pai, ele me batia. Trabalho como engraxate desde os 07 anos por isso”, revelou em entrevista exclusiva ao Portal 6.

“Minhas irmãs faziam serviço de empregadas domésticas e tinham que dar o dinheiro para ele também, senão ele batia muito nelas. Quando fiz 11 anos, ele abusou de duas sobrinhas novas minhas, netas dele, e aí acabou meu inferno, fui morar na rua”, acrescentou.

Josué morava no bairro São João, na região Sul de Anápolis, e então migrou para a região Central.

O homem afirma já ter visto de tudo e se tornou conhecido na cidade pelo respeito no tratamento com as pessoas, sempre oferecendo serviços de engraxate para ganhar uns trocados.

Vítima da violência

Apesar de ter se livrado das violências que sofria dentro de casa, no entanto, Josué também já passou por maus-bocados vivendo nas ruas. Uma delas, inclusive, quase custou a vida dele.

“Dia 04 de março de 2020 levei 14 facadas quando um cara me confundiu com outra pessoa e me atacou enquanto eu dormia. Deus não deixou ele me matar. Me levaram desmaiado para o hospital e, pouco depois, a polícia prendeu ele, depois de ver as imagens por câmeras de segurança”, contou, mostrando as cicatrizes pelo corpo.

Em todo esse tempo, afirmou já ter presenciado também vários jovens que morreram pela violência ou pelas drogas.

Mesmo assim, mantém o bom-humor e a esperança, reforçando a importância de ter respeito com o próximo e dar valor à vida.

“Tem malandro valentão por aí, a maioria jovem, que acaba indo embora mais cedo. Pensam que eu sou malandro, mas eu sou de respeito, fico na minha e cuido da minha vida”, finalizou.

Volta por cima

Ainda conhecido por realizar uma brincadeira de se pendurar pelos pés na fachada de um estabelecimento, se apelidando de homem morcego, Josué é também muito querido pelos comerciantes da Avenida São Francisco.

Em março deste ano, por exemplo, ele chegou a ganhar três bolos e uma festa de aniversário, feita pelo dono da pizzaria Mais Sabor.

Nas cenas, o homem revela que a comemoração seria uma surpresa, feita após ele comentar despretensiosamente que nunca havia tido uma comemoração de aniversário.

“Eu nunca tinha ganhado um bolo de aniversário e lá eles me deram três. Fiquei emocionado, muita gente depois foi nos comentários falar que me conhecia e gostava de mim”, confidenciou alegremente.