O teste de caça-palavras é um exercício de memória ideal para você conferir como estão suas habilidades cognitivas e oculares.

Esse desafio mental é uma ótima atividade pedagógica que estimula bastante o cérebro, além de proporcionar bem-estar físico e mental.

Pensando nisso, separamos para você um teste de palavras em que você vai precisar encontrar, em meio a um quadro com várias letras do alfabeto, as palavras “FERIADO” e “FOLGA” no menor tempo possível que conseguir.

Somente quem é dedicado vai conseguir achar “FERIADO” e “FOLGA” neste caça-palavras

E aí, queridos leitores e leitoras, conseguiram encontrar os termos dentro do caça-palavras? Curtiram esse desafio?

Se você se deu bem e conseguiu acertar esse teste duplo, saiba que está de Parabéns, pois sua habilidade está acima da média de muitas pessoas comuns.

Para quem teve um pouco mais de dificuldade em encontrar, tenta novamente olhar para o quadro e achar as palavras. Para quem não quer tentar mais, aqui vai o resultado:

Confira o Gabarito do Teste:

