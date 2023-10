Quem não gosta de tomar um banhozinho quente no chuveiro, né?

De forma muito eficiente, esse aparelho é capaz de esquentar e deixar qualquer água com a temperatura lá nas alturas, proporcionando muito relaxamento no momento do banho.

Bom, mas o que mais dá para fazer ali?

6 utilidades do chuveiro que são incríveis e poucos sabem:

1. Encher balde

Começando nossa lista, o chuveiro pode te ajudar muito na hora de encher baldes.

Isso porque, o aparelho pode ser mais veloz e eficiente do que as torneiras convencionais, quando precisa-se encher recipientes grandes com água.

2. Esquentar água

Outra coisa é que, caso você não queira esquentar água no micro-ondas ou no fogão, você pode recorrer a água quente do chuveiro.

Legal, né?

3. Limpeza de pele

Durante o banho, você pode aproveitar o vapor de água, associado ao calor do líquido, para fazer uma limpeza e esfoliação da pele.

O ambiente quente acaba abrindo nossos poros e facilitando a remoção de cravos, espinhas e células mortas.

4. Hidratar o cabelo

Ao lado da limpeza de pele, o vapor quente também ajuda a hidratar o cabelo.

Acontece que as altas temperaturas abrem as cutículas do cabelo, favorecendo a ação dos cremes hidratantes.

5. Fazer a barba

Assim como facilita a esfoliação, com os poros abertos também fica mais fácil fazer a barba.

Acontece que o vapor que sai do chuveiro deixa mais fácil a remoção dos pelos e dificulta o aparecimento de foliculite.

6. Depilação

Por fim, assim como facilita fazer a barba, o chuveiro também pode te ajudar e muito com a depilação com lâmina, por conta dos poros mais abertos.

Mas lembre-se: não deixe esse item no cômodo! A umidade pode deteriorar o metal.

