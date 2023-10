Há alguns signos que não perceberam ainda, mas estão superando uma antiga decepção e vão encerrar um ciclo difícil logo mais. A sensação de livramento será surpreendente.

Os últimos meses foram realmente complicados para determinados nativos. As expectativas frustradas deixaram algumas marcas inquestionáveis para essas casas.

No entanto, nem tudo dura para sempre e essa decepção também vai deixar de ter espaço nos corações. As pessoas com o Sol ou ascendente nas casas que listaremos abaixo conseguirão, enfim, virar essa página de uma vez por todas e conhecer alguém legal.

Se está curioso para saber de quem estamos falando, confira a lista abaixo e como lidar com tudo isso! Veja só!

3 signos que não perceberam, mas estão superando e vão encerrar um ciclo difícil:

1. Touro

Encerrar ciclos é, de longe, uma coisa bem difícil para o taurino. Apesar de ser muito decidido, esse signo preza pelos costumes e conforto. Logo, começar uma nova relação do zero, fechando a última história, pode ser bem chato.

No entanto, essa pessoa manipuladora causou muitos estragos. É hora de levantar a cabeça e seguir um novo caminho. As novidades que prometem chegar em breve só vão acrescentar positivamente.

2. Libra

Os librianos também gostam de manter os ciclos em aberto. Buscando sempre pelo equilíbrio, esses detestam fechar portas e virar as costas para alguém.

Acontece que alguma pessoa causou uma reviravolta na cabeça e no coração do nativo. Não é saudável manter vínculos pendentes com esse alguém.

A melhor opção é respirar fundo, dar tempo ao tempo e acreditar no destino e nas coisas boas que o universo tem preparado nestes próximos dias.

3. Aquário

Por fim, os aquarianos também conseguirão se livrar de uma bagagem pesada, com um ciclo ruim sendo fechado e essa pessoa tóxica saindo de uma vez por todas de suas vidas.

As decepções são inquestionáveis, mas a vantagem é que servirão de lição para toda a vida. Fiquem tranquilos e saibam aproveitar cada parte do processo.

