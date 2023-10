Polícia é acionada em motel após homem tentar curtir noitada e acabar dopado e sem carteira pra pagar

A tentativa de curtir a noitada em um motel acabou virando caso de polícia, após um homem, de 49 anos, alegar ter sido dopado e ficado sem carteira, dando um prejuízo de R$ 223 ao estabelecimento. O caso aconteceu neste domingo (15), em Aparecida de Goiânia.

A confusão teve início no momento em que ele adentrou no local na companhia de duas mulheres, cujas identidades não foram reveladas.

Já no quarto, ele teria consumido alguns itens e aberto uma cerveja. No entanto, alguns goles depois, teria passado a sentir sonolência e mal estar e acabado caindo no sono.

Passadas algumas horas, ele então teria acordado e notado que as duas companheiras haviam deixado o local e que tanto o celular quanto a carteira dele também haviam sumido.

Ao tentar sair do motel e ser questionado pelos funcionários sobre o pagamento, o homem afirmou que não teria como cobrir o débito no momento e que realizaria uma transferência apenas no dia seguinte.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu no local. Apesar de estar sem os bens, ele optou por não registrar uma ocorrência contra furto.