Candidato à Presidência do CREA-GO quer modernizar profissão de engenheiros e agrônomos em Goiás

Com 32 anos, o engenheiro civil Ulysses Sena desponta como um dos candidatos à eleição para presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA-GO), entre os anos de 2024 e 2026.

Em entrevista ao Portal 6, o empreendedor, que atua na área de infraestrutura urbana desde 2014, explicou que tem o interesse de trazer mudanças para a classe.

“Eu acredito que o CREA-GO pode ser muito mais do que é hoje. Ele está enfraquecido, não é representativo o suficiente. Nós buscamos a valorização dos profissionais”, afirmou.

Dessa forma, Ulysses tem projetos de intensificar a fiscalização das atividades, garantir o cumprimento do piso salarial, ouvir demandas de trabalhadores do interior – que muitas vezes são ‘esquecidos’ nas discussões – e criar um espaço de apoio para o ramo.

“Nós queremos reativar 19 inspetorias que foram desativadas ao redor do estado e instalar em cada uma delas um sistema de coworking, que permitirá promover reuniões, apresentações para clientes, de forma fácil e moderna”, detalhou.

O engenheiro, que também é conselheiro no CREA-GO, ex-diretor de Obras de Aparecida de Goiânia e ex-chefe de Gabinete do CREA-GO, destacou que pretende utilizar a tecnologia para melhorar a atividade dos engenheiros e agrônomos.

Dessa forma, Ulysses visa promover a capacitação dos profissionais ao mercado de trabalho, por meio de Bussiness Intelligence (BI), além de cursos, palestras, workshops e seminários gratuitos e em todas as inspetorias de Goiás.

“Com essas propostas, eu vejo uma oportunidade de fazer a diferença na sociedade, de uma forma direta. A gente pode fazer muito mais pelo conselho”, concluiu.

As eleições ocorrerão de forma online, no dia 17 de novembro, por meio do site do CREA-GO. Para participar da votação, o profissional deverá atualizar os dados pessoais junto ao Conselho até dia 18 de outubro.