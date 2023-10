Conheça o país com cenários paradisíacos e que dá para se aventurar com pouco dinheiro

A Malásia é um dos países preferidos de viajantes que buscam locais ricos em cultura, com paisagens imperdíveis e preços acessíveis. De cidade tradicionais para metrópoles com arranha-céus, o país oferece diversas experiências.

Localizada no sudoeste asiático, a Malásia possui edifícios antigos, igrejas e templos que foram tombados como patrimônios mundiais pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Na capital, Kuala Lumpur, onde há uma população de 1,8 milhão de pessoas, uma das principais atrações são as Petronas Twin Towers, consideradas as maiores torres gêmeas do mundo. Além de ver o esplendor de longe, ainda é possível visitar os edifícios.

Ainda no município, a Batu Caves chama atenção, um conjunto de cavernas com templos hindus incríveis. Há também o Thean Hou, um templo de seis camadas que homenageia a deusa do mar chinesa Mazu.

Na região de Cameron Highlands, encontra-se o Gunung Brinchanga, a montanha mais alta do local, a cerca de 2 mil metros acima do nível do mar. Quem curte uma aventura pode aproveitar as trilhas organizadas e de dificuldades variadas disponíveis na região.

Além disso, o país ainda abriga a Mossy Forest, considerada a floresta tropical mais antiga do planeta. Já em Penang, um estado cosmopolita e agitado, turistas podem conhecer a Fazenda de Borboletas e Kek Lok Si Temple.

Culinária

A culinária da Malásia é conhecida por ser uma mistura de culturas, como a indiana, indígena e chinesa, além de acessível. Tanto que é possível encontrar refeições por até R$ 3.

Alguns pratos típicos são nasi lemak (arroz cozido com leite de coco e especiarias, servido com acompanhamentos), assam laksa (sopa encorpada de macarrão) e roti canai (pão com lentilha e curry).