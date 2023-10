Idosa de 70 anos morre após ser atropelada por jovem motorista de Anápolis

Uma idosa, de 70 anos, acabou falecendo após ser atropelada enquanto transitava às margens da BR-060. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (16), no perímetro urbano de Terezópolis.

A fatalidade ocorreu por volta do km 118, onde o condutor do veículo, um jovem de Anápolis, de 23 anos, acabou perdendo o controle e a acertando no canteiro.

A vítima foi identificada como Cleusa Alves Carvalho, e estaria às margens da rodovia quando foi atingida e lançada na faixa de rolamento. Segundo o motorista, ele teria sido fechado por um caminhão, que acabou o direcionando para o acostamento interno.

À cena, compareceu a Polícia Rodoviária Federal (PRF), confirmando a morte da idosa ainda no local do acidente. O infortúnio acabou gerando comoção entre os transeuntes que circulavam na região.

Assim, o jovem e o veículo foram levados até um posto, com o intuito de evitar a depredação do carro e qualquer tipo de linchamento praticado pelos populares.

Ele ainda prestou o exame do bafômetro, que constatou a ausência de teor alcoólico.