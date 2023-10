Estima-se que apenas na tampa vaso sanitário você pode encontrar até 480 mil bactérias por cm².

Esse número tão assustador não chega nem perto de outras coisas que são mais sujas que esse item do banheiro e pior: muita gente já colocou na boca ao menos uma vez na vida ou indiretamente!

6 coisas que são mais sujas que a tampa do vaso e muita gente coloca na boca:

1. Gelo de fast food

Uma pesquisa do DailyMail constatou que algumas redes de fast food não se importam muito com a higienização do reservatório de gelo, muito menos com a água que vai ser congelada.

Na investigação chegámos a encontrar coliformes fecais e muitos outros micro-organismos perigosos para a nossa saúde.

2. Tábua de cozinha

Essas comparações assustadoras não acabaram não! A sua tábua de corte da cozinha também entra nessa lista e indiretamente você a coloca na boca, já que corta os alimentos em cima dela.

Neste objeto você encontra 200 vezes mais matéria fecal do que um assento de vaso sanitário. Que delícia, não é mesmo?

3. Bebê conforto

Muitas crianças podem acabar colocando a boca no bebê conforto e isso é mais nojento do que imaginamos!

De acordo com alguns dados, o meio de transporte dos pequenos possui duas vezes mais germes do que o nosso vaso do banheiro. Assustador, né? Verifique com as recomendações do fabricante qual a melhor forma de higienizar o item.

4. Mesa de trabalho

Se alguma vez você já derrubou ou deixou o seu lanche em cima da mesa do trabalho e ainda assim comeu, é melhor não fazer isso mais!

Nem a regra dos 5 segundos vale aqui!

Por falta de cuidado, limpeza e zelo, sua mesa de trabalho pode ter 400 vezes mais bactérias que sua tampa do vaso.

5. Xícara de café

As xícaras de café também não escaparam.

Estudos norte-americanos afirmam que 20% das xícaras de café analisadas continham bactérias fecais. Mas o culpado não era o café, os germes presentes nas xícaras foram identificados como oriundos de outro grande recanto de bactérias: a esponja usada para lavar os recipientes.

6. Esponja de lavar a louça

Por fim, é por conta disso que as esponjas não podem ficar de fora também, já que as levavam à boca de forma indireta.

10 milhões de bactérias por metro quadrado, é o número assustador de micro-organismos na esponja, sendo 200 vezes maior em comparação ao assento do vaso sanitário.

