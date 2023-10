Motorista de aplicativo que fez mais de R$ 1 mil em um dia mostra quantas horas rodou

Um motorista de transporte de passageiros por aplicativo viralizou nas redes sociais depois de postar um vídeo sobre os ganhos financeiros dele em apenas um dia e deu o que falar entre os usuários.

O condutor e criador de conteúdo digital Hendryk Jordy fez uma postagem no Instagram que impressionou muitos internautas e também colegas de profissão.

A publicação mostra como foi o trajeto de viagens até o faturamento da grana estimada e atingiu mais de 68 mil visualizações, além de 1962 curtidas e milhares de comentários.

“Vem comigo para mais um sabadão na Uber, rapaziada! Indo no posto para tomar a primeira facada e hoje iremos trabalhar de Fiat Cronos zerando a trip aí do bichão e no aplicativo da Uber.” inicia ele

Durante o percurso, ele vai fazendo pequenas viagens, algumas pausas para lanches, uso de banheiro e particularidades de passageiros solicitando conversas pela plataforma ou mesmo bloqueando corridas.

Ao final, ele comenta: “287 km rodados e R$ 938,00 pela Uber em treze horas. Já pela 99POP, foram R$ 98,29 por uma hora”. Ao colocar os valores na calculadora, o rapaz soma um montante de R$ 1036,31.

Após divulgar os ganhos, alguns internautas ficaram curiosos em saber se tinha Uber Moto por lá, quanto estaria a taxa de aceitação e em qual cidade ele estava rodando.

Já outros aproveitaram para parabenizar o trabalhador e comemorar com ele o dinheiro do ganha pão alcançado. “Ótimo dia”, comentou um seguidor.

Confira o vídeo completo: